Трамп вніс в Сенат кандидатуру Хантсмана на посаду посла в РФ

05:31, 21 липня 2017
Світ
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Профільний комітет Сенату розгляне кандидатуру Хантсмана найближчим часом.

Джон Хантсман / REUTERS

Президент США Дональд Трамп направив на розгляд американського Сенату кандидатуру Джона Хантсмана на посаду посла в Росії. Про це повідомляє Білий дім.

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Профільний комітет і повна сесія сенату розглянуть кандидатуру Хантсмана найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп висунув колишнього губернатора штату Юта Джона Хантсмана на посаду посла США в Росії. Хантсман вважається прихильником жорсткої лінії стосовно Росії. Він очолює експертно-аналітичний центр Atlantic Council.

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Теги: #посол США в Росії#Трамп висунув Хантсмана послом в Росії