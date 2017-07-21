Трамп вніс в Сенат кандидатуру Хантсмана на посаду посла в РФ
05:31, 21 липня 2017Світ
1836 0
Профільний комітет Сенату розгляне кандидатуру Хантсмана найближчим часом.
Джон Хантсман / REUTERS
Президент США Дональд Трамп направив на розгляд американського Сенату кандидатуру Джона Хантсмана на посаду посла в Росії. Про це повідомляє Білий дім.
Читайте такожЗапропонований Трампом кандидат на посаду посла США в РФ володіє бізнесом в Україні – ЗМІ
Профільний комітет і повна сесія сенату розглянуть кандидатуру Хантсмана найближчим часом.
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп висунув колишнього губернатора штату Юта Джона Хантсмана на посаду посла США в Росії. Хантсман вважається прихильником жорсткої лінії стосовно Росії. Він очолює експертно-аналітичний центр Atlantic Council.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter