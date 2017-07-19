Трамп визначився з послом США в Росії

Президент США Дональд Трамп висунув колишнього губернатора штату Юта Джона Хантсмана на посаду посла США в Росії.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Екс-губернатор Джон Хантсман зробив видатну кар'єру як політичний діяч, дипломат і бізнесмен", – зазначили в прес-службі.

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Про те, що Хантсман прийняв пропозицію від Дональда Трампа очолити американське дипломатичне представництво в Росії, ЗМІ повідомляли ще в березні.

Як списало тоді видання CNN, вибір кандидатури Хантсмана на таку важливу посаду пов'язаний з тим, що він "блискучий хлопець", "жорсткий" і знає, чого хоче Трамп.

57-річний Хантсман в 1992-1993 роках обіймав посаду посла США в Сінгапурі, в 2005-2009 роках був губернатором штату Юти, в 2009-2011 роках - посол Сполучених Штатів у Китаї. У 2011 році оголошував про намір брати участь у президентських виборах в якості кандидата від Республіканської партії, однак пізніше виступив на підтримку Мітта Ромні.

Хантсман вважається прихильником жорсткої лінії щодо Росії. Він очолює експертно-аналітичний центр Atlantic Council.