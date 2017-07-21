Стало відомо про дивні збіги, пов'язані із самогубством вокаліста Linkin Park

09:48, 21 липня 2017
Світ
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Linkin Park опублікували новий кліп майже синхронно з появою перших повідомлень про смерть Честера.

Честер Беннінгтон покінчив з собою / фото Нигма

У день самогубства вокаліста Честера Беннінгтона Linkin Park представили кліп на нову пісню Talking to Myself, в якому знявся музикант. Відео з'явилося 20 липня на офіційному каналі гурту в YouTube, його подивилися майже 6 мільйонів разів.

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Час розміщення кліпу на офіційній сторінці гурту в "Фейсбуці" майже збігається з моментом появи перших повідомлень про самогубство Честера.

За даними Billboard, презентація кліпу відбулася незадовго до того, як в ЗМІ з'явилася інформація про самогубство. У відеоролику зібрана нарізка записів з концертів на гастролях у Європі. Група планувала продовжити тур на підтримку нового альбому.

Як повідомляв УНІАН, Честера знайшли мертвим у приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі. Відомо, що артист протягом декількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Честер був близьким другом фронтмена Soundgarden Кріса Корнелла, який вчинив самогубство, повісившись у травні. День народження Корнелла - 20 липня.

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