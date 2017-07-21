Вокаліст Linkin Park Беннінгтон скоїв суїцид у день народження свого покійного друга Корнелла

Популярний рокер, вокаліст гурту Linkin Park Честер Беннінгтон скоїв суїцид 20-го липня. Його тіло знайшли у будинку в Палос Вердес Естейтс, що в Каліфорнії.

Нині трагічну інформацію офіційно підтверджено: численні колеги і фани артиста висловлюють співчуття та не ймуть віри у те, що сталося.

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Як пише ТСН, Честер наклав на себе руки у день народження свого покійного друга Кріса Корнелла. У травні вокаліст Linkin Park співав під час похорону музиканта, висловлюючи таким чином свою тугу та данину памяті.

А після трагедії Беннінгтон написав щемливого листа, в котрому дякував товаришу за підтримку і за те, що фронтмен Soundgarden дозволив йому стати частиною його життя.

Музикантів пов'язувала міцна дружба протягом останніх років.

Як повідомляв УНІАН, вокаліст і засновник грандж-групи Soundgarden Кріс Корнелл покінчив з собою 18 травня, він повісився, заявили судмедексперти графства Уйен штату Нью-Йорк.