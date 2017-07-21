На єгипетському курорті пролунав вибух

У Єгипті пролунав потужний вибух у передмісті на півдні Каїра, передає телеканал Al Arabiya.

Зазначається, що вибух стався у передмісті Хелуані. Телеканал зазначає, що вибух стався в одному із кафе – там вибухнув газовий циліндр.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в Єгипті із ножем напали на мешканців готелю, два українські туристи загинули. Поранення отримали ще четверо. Мотив нападника невідомий.

У той же час, як зазначили у міністерстві внутрішніх справ, за попередніми даними, нападник приплив до готелю з сусіднього пляжу. Напад було скоєно на відомому курорті Хургада. У МВС Єгипту також зазначили, що туристів було доставлено до місцевої лікарні.