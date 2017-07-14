В Хургаді чоловік з ножем проник в готель і вбив двох українських туристів

В Єгипті із ножем напали на мешканців готелю, два українські туристи загинули, пише Reuters.

Як повідомляє видання, поранення отримали ще четверо. Мотив нападника невідомий.

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У той же час, як зазначили у міністерстві внутрішніх справ, за попередніми даними, нападник приплив до готелю з сусіднього пляжу.

Напад було скоєно на відомому курорті Хургада. У МВС Єгипту також зазначили, що туристів було доставлено до місцевої лікарні.