Літак Lufthansa екстрено приземлився на Кіпрі через зламану кавомашину

Літак Airbus A330 авіакомпанії Lufthansa, що виконував рейс з Мюнхена в Ер-Ріяд, 20 липня здійснив незаплановану посадку в Ларнаці (Кіпр) через зламану кавомашини. Про це повідомляє Stuttgarter Zeitung.

Екіпаж прийняв рішення про посадку літака з 186 пасажирами на борту після того, як в салоні відчули запах гару.

Читайте такожКитайський бігун обігнав винищувач (відео)

Після посадки стало відомо, що причиною запаху стала поломка кавомашини на борту літака. Ввечері літак продовжив шлях.

Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку одномоторний літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль.