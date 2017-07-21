Літак Lufthansa екстрено приземлився на Кіпрі через зламану кавомашину
15:04, 21 липня 2017Світ
590 0
Екіпаж прийняв рішення про посадку літака з 186 пасажирами на борту після того, як в салоні відчули запах гару.
Літак Lufthansa / REUTERS
Літак Airbus A330 авіакомпанії Lufthansa, що виконував рейс з Мюнхена в Ер-Ріяд, 20 липня здійснив незаплановану посадку в Ларнаці (Кіпр) через зламану кавомашини. Про це повідомляє Stuttgarter Zeitung.
Екіпаж прийняв рішення про посадку літака з 186 пасажирами на борту після того, як в салоні відчули запах гару.
Читайте такожКитайський бігун обігнав винищувач (відео)
Після посадки стало відомо, що причиною запаху стала поломка кавомашини на борту літака. Ввечері літак продовжив шлях.
Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку одномоторний літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter