У Нью-Йорку одномоторний літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль

Одномоторний літак Cessna 206 здійснив екстрену посадку на автомагістраль в США, штат Нью-Йорк, передає ABC News.

Наголошується, що літак прямував в штат Нью-Джерсі. Під час польоту пілот зафіксував несправність і прийняв рішення про екстрену посадку.

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На борту судна знаходився один чоловік, в результаті інциденту ніхто не постраждав.