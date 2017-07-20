У Нью-Йорку одномоторний літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль
09:29, 20 липня 2017Світ
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Під час польоту пілот зафіксував несправність і прийняв рішення про екстрену посадку.
В результаті інциденту ніхто не постраждав / abc7ny.com
Одномоторний літак Cessna 206 здійснив екстрену посадку на автомагістраль в США, штат Нью-Йорк, передає ABC News.
Наголошується, що літак прямував в штат Нью-Джерсі. Під час польоту пілот зафіксував несправність і прийняв рішення про екстрену посадку.
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На борту судна знаходився один чоловік, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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