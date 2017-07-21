У Німеччині розмірковують про "подальші дії" щодо Туреччини

Німеччина розмірковує про "подальші дії" щодо Туреччини, заявив в п'ятницю, 21 липня, глава відомства федерального канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmaier). "Ми постійно будемо перевіряти необхідність подальших дій. І відкрито про них оголосимо", - заявив він, назвавши "абсолютно необхідними" кроки, що вживаються Німеччиною у зв'язку зі зміною зовнішньополітичного курсу ФРН стосовно Туреччини. Про них напередодні оголосив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel), як повідомляє DW.

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А міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявив, що ситуація в Туреччині нагадує йому НДР. "Туреччина затримує людей довільним чином без урахування мінімальних дипломатичних стандартів. Мені це нагадує НДР - якщо ти їхав туди, то розумів, що ніхто тобі не допоможе", - зазначив Шойбле. "Той, хто їде в Туреччину, повинен розуміти, що свою відпустку він проводить не в правовій державі", - заявив і міністр юстиції ФРН Хайко Мас (Heiko Maas).

Напередодні Зігмар Габріель заявив, що умови, на яких Німеччина надає Туреччині інвестиційні кредити, економічну допомогу, наприклад, в якості державних гарантій під кредити, будуть переглянуті. Крім того, слід переглянути надання допомоги Євросоюзу в рамках підготовки Туреччини до вступу в ЄС, сказав Габріель. Крім цього МЗС Німеччини посилює свої рекомендації щодо безпеки для громадян ФРН, які бажають відвідати Туреччину.