У Берліні оголосили про розворот політики щодо Туреччини

У зв'язку з арештами німецьких журналістів і правозахисників міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) оголосив про зміну зовнішньополітичного курсу ФРН стосовно Туреччини. Це рішення прийнято після узгодження з канцлером Ангелою Меркель (Angela Merkel) і головою Соціал-демократичної партії Мартіном Шульцем (Martin Schulz), заявив Габріель в четвер, 20 липня, в Берліні, як повідомляє DW.

За словами міністра, будуть переглянуті умови, на яких Німеччина надає Туреччини інвестиційні кредити, економічну допомогу, наприклад, в якості державних гарантій під кредити. Крім того, слід переглянути надання допомоги Євросоюзу в рамках підготовки Туреччини до вступу в ЄС, сказав Габріель. Крім цього МЗС Німеччини посилює свої рекомендації щодо безпеки для громадян ФРН, які бажають відвідати Туреччину.

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Відносини з Туреччиною "неможливо розвивати як раніше", заявив Габріель. За його словами, на кожне нове загострення з боку Анкари уряд Німеччини намагався реагувати спокійно в надії, що турецькі влади почнуть діяти розумно. І кожен раз в Берліні були "розчаровані". Габріель нагадав про нещодавній арешт у Стамбулі німця Петера Штойдтнера (Peter Steudtner) і ще п'яти правозахисників, яких турецька влада звинувачує в підтримці терористичної організації. Кілька місяців тому за схожим звинуваченням у Туреччині був заарештований кореспондент німецького видання Die Welt Деніз Юджел (Deniz Yücel), який досі перебуває у попередньому ув'язненні.