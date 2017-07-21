Шульц - Макрону: "Я буду кращим партнером, ніж Меркель"

17:07, 21 липня 2017
Світ
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Шульц закликав до "нової лінії поведінки в політиці, поштовху для майбутнього".

Ангела Меркель і Мартін Шульц / REUTERS

Кандидат від соціал-демократів на виборах в Німеччині цієї осені Мартін Шульц під час виступу в університеті Парижа надіслав своєрідний меседж президенту Франції Еммануелю Макрону, заявивши, що може бути кращим партнером, ніж теперішній канцлер Німеччини Ангела Меркель, з якою у французького президента теплі стосунки, пише Politico.

"Я можу бути кращим партнером, ніж Ангела Меркель", - сказав Шульц.

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У своєму виступі колишній президент Європейського парламенту закликав до "нової лінії поведінки в політиці, поштовху для майбутнього".

"Німеччина і Франція - не єдині, але, звичайно, з іншими партнерами - повинні бути таким поштовхом", - сказав Шульц, додавши "І я звертаюся безпосередньо до президента Франції".

"Після президентських виборів у Франції та виборів у Бундестаг в Німеччині восени, є часовий простір, яким необхідно скористатися", - додав він, пропонуючи підтримку ряду реформ у ЄС, запропонованих Макроном.

Як повідомляв УНІАН раніше, Європейський Союз повинен стати сильнішим у відповідь на послаблення демократії в Сполучених Штатах, Росії та Туреччині, заявив лідер німецьких центристських соціал-демократів.

Мартін Шульц заявив, що президент США Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поводяться як "автократичні правителі".

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