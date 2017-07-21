Путін відповів на питання про відхід з посади президента (відео)

Під час прямої лінії з дітьми "Недитяча розмова", що проходить у Сочі, Володимир Путін розповів, що ще не прийняв остаточного рішення щодо того, чи залишатися на посаді президента.

Один з учасників зустрічі запитав президента РФ про те, хотів би він "на один день зняти цей тягар", передає "Дождь".

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"Я вважаю себе звичайною людиною, хоча мою роботу звичайною не назвеш через специфіку. Я вибудовую графік так, щоб у мене був час на творчий розвиток, послухати музику, займатися спортом, з друзями поспілкуватися. Я звик так жити ще до того, як став президентом", — відповів Путін, додавши, що поки не вирішив, чи буде "продовжувати роботу як президент".

Російський президент розповів, що є багато сфер, які його цікавлять, серед них — екологія. Він сказав, що був би радий зайнятися порятунком видів тварин, які вимирають.