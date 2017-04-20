Путін розповів про вибір свого наступника

Наступника президента РФ може визначити тільки російський народ у ході демократичних виборів, стверджує глава російської держави Володимир Путін, передає РІА Новости.

"Наступника президента визначає тільки російський народ у ході демократичних виборів, і ніхто інший", — сказав Путін.

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Також у ході засідання представник Загальноросійської організації інвалідів війни в Афганістані поскаржився президенту РФ на численні претензії та організацію перевірок з боку сенатора Франца Клинцевича, який у своєму листі вказав спікера Держдуми В'ячеслава Володіна як правонаступника президента РФ. Глава Росії пообіцяв розібратися у конфлікті.

Раніше російський політолог, професор МДІМВ Валерій Соловей заявляв, що у РФ є на прикметі близько 6-8 осіб, які можуть балотуватися на посаду президента, якщо Путін відмовиться від участі в дострокових виборах.