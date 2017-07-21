Боксер Менні Пакьяо висловив підтримку сенатору Маккейну
18:35, 21 липня 2017Світ
150 0
Менні Пакьяо сказав, що буде молитися за сенатора.
Менні Пакьяо / REUTERS
Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо висловив підтримку американському сенаторові Джону Маккейну.
Читайте такожПорошенко побажав одужання "справжньому другу" Маккейну
«У мене була можливість особисто познайомитися із сенатором Маккейном в лютому 2015 року у Вашингтоні, і я засмучений новинами про його нинішні проблеми зі здоров'ям. Мої думки, молитви з ним. З Божою допомогою все можливо», — наводить його слова FightNews.
Раніше стало відомо, що у сенатора Джона Маккейна діагностували рак мозку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter