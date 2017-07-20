У Джона Маккейна діагностували пухлину мозку

У сенатора США Джона Маккейна діагностували пухлину мозку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Mayo Clinic у місті Фінікс, штат Арізона, де проходить лікування сенатор.

"Сенатор і його родина разом із командою Mayo Clinic розглядають додаткові варіанти лікування. Вони можуть включати поєднання хіміотерапії і радіації", - сказано в заяві лікувального закладу.

Як зазначає Reuters, раніше 80-річний сенатор переніс операцію з видалення пятисантиметрового згустку крові над лівим оком. Аналіз тканин показав, що у Маккейна первинна пухлина мозку, відома як гліобластома.

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За словами лікарів, Маккейн добре відновлюється після операції, а його стан здоров'я в цілому відмінний.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл назвав Маккейна героєм і заявив, що чекає його повернення в Вашингтон. "Ми всі з нетерпінням чекаємо повернення цього американського героя найближчим часом", - наводить Reuters заяву Макконелла.

Президент США Дональд Трамп побажав якнайшвидшого одужання Маккейну.

"Сенатор Джон Маккейн завжди був борцем. Меланія і я подумки з сенатором Маккейном і усією його родиною. Одужуйте швидше", - наводить слова Трампа Reuters.