Конгресмени США узгодили законопроект про посилення санкцій проти Росії - ЗМІ

Конгресмени США від обох партій узгодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, голосування відбудеться 25 липня.

Як повідомила в суботу лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі, Конгресмени США від обох партій узгодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, передає Радіо Свобода.

При цьому вона висловила побоювання, що включення до документа нового пункту - про КНДР - може знову викликати процедурну затримку з його прийняттям.

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Своєю чергою член сенатського комітету у закордонних справах демократ Бен Кардін заявив, що консенсусу вдалося досягти в ході "інтенсивної дискусії", і висловив сподівання, що обидві палати Конгресу ухвалять законопроект, а президент Дональд Трамп підтримає прагнення законодавців здійснювати жорсткішу політики щодо Росії.

Тепер за новий варіант документа повинні проголосувати і Палата представників, і Сенат.

Своєю чергою «Голос Америки» з посиланням на видання The Hill інформує, що Палата представників Конгресу США 25 липня розгляне законопроект, що обмежує можливість адміністрації президента Дональда Трампа послабити або скасувати санкції проти Росії.

«Білий дім закликав законодавців послабити положення про обмеження повноважень щодо зняття санкцій. Проте, як передбачається, законопроект передадуть на підпис президента без внесення такої зміни», - йдеться у повідомленні.

Законопроект розглядатимуть за прискореною процедурою, згідно з якою для його ухвалення необхідно лише дві третини голосів конгресменів. Це також означає, що проект закону буде прийнято без можливості його ветування президентом.

Документ також, крім розширення санкцій проти Росії, включає санкції проти Ірану через його програму розробки балістичних ракет. У найостаннішу версію законопроекту також включено санкції проти Північної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті. Цей законопроект містить також положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це викликає невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ. Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також підписати президент США.

Нові санкції сенатори позиціонували як покарання для Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Башара Асада.

13 липня представники Демократичної партії у Палаті представників США представили новий законопроект щодо запровадження санкцій проти Росії та Ірану, який суттєво не відрізнявся від тексту закону, підтриманого раніше Сенатом.