Штайнмаєр виступив із різкою критикою на адресу Ердогана

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) різко розкритикував політику турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо критиків його режиму, як повідомляє DW.

На думку Штайнмаєра, Ердоган не лише намагається "перекроїти країну під себе". У Туреччині почастішали переслідування, ув'язнення та примушування до мовчанки "решток критики та опозиції", констатував президент Німеччини в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення ZDF. Інтерв'ю продемонструють у ефірі в неділю, 23 липня. 22 липня телеканал оприлюднив витяги з розмови.

Читайте такожЕрдоган відповів німецькому міністру: нікому не під силу залякати Туреччину

За словами Штайнмаєра, через переслідування в Туреччині він вважає переорієнтацію курсу Берліна щодо Анкари правильним кроком. Із тим, що відбувається в Туреччині, "ми не можемо змиритися" - це "питання самоповаги" для Німеччини, вважає президент країни.

Штайнмаєр також схвально відгукнувся про відкритий лист від імені німецького уряду до турків у Німеччині, який опублікував глава МЗС ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel). У цьому листі міністр пояснив, чому Берлін змінив політику щодо Анкари.

Німецько-турецькі відносини різко зіпсувалися після того, як у Туреччині заарештували німецького правозахисника та ще п'ятьох активістів.