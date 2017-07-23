У Пентагоні допустили можливість війни з КНДР

12:34, 23 липня 2017
Світ
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Наголошуючи на важливості продовження тиску, спрямованого на те, щоб переконати Пхеньян відмовитися від своєї програми з ядерної зброї, у США спростували думку, що військовий варіант не повинен розглядатися.

Ілюстрація REUTERS

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Джозеф Данфорд заявив, що американці повинні бути готові до можливості військової конфронтації з Північною Кореєю.

Про це він заявив на форумі з безпеки в Аспені в суботу, пише Українська правда з посиланням на Politico.

Наголошуючи на важливості продовження економічного і дипломатичного тиску, спрямованого на те, щоб переконати Пхеньян відмовитися від своєї програми з ядерної зброї, Данфорд спростував поширену думку, що військовий варіант не повинен розглядатися.

"Багато людей називали військовий варіант "немислимим". Я б трохи змінив цю думку і сказав, що це буде жахливо, і це будуть втрати життів, яких ми ще не бачили за свого життя. Я маю на увазі, що будь-хто, хто жив з часів Другої світової війни, ніколи не бачив таких втрат, які можуть статися, якщо відбудеться конфлікт на Корейському півострові", - сказав він.

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"Але, як я сказав своїм колегам, як друзям, так і ворогам, - не є немислимим мати військові варіанти для реагування на ядерні можливості Північної Кореї. Немислимо для мене допустити можливість того, щоб ядерна зброя приземлилася в Денвері, Колорадо. Тому моя робота полягатиме в розробці військових варіантів, щоб цього не сталося", - додав Дарфорд.

Данфорд почав очолювати Об'єднаний комітет начальників штабів у жовтні 2015 року за тодішнього президента Барака Обами.

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Теги: #ядерна зброя в КНДР#США і КНДР#війна проти КНДР#війна США з Північною Кореєю