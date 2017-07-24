Кількість загиблих через вибух в Кабулі зросла до 35 осіб - ЗМІ (фотогалерея)

У столиці Афганістану Кабулі в результаті вибуху кількість загиблих зросла до 35 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядового чиновниками Афганістану.

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Кількість загиблих після вибуху машини, начиненої вибухівкою, зросла до щонайменше 35 осіб.

Раніше "Талібан" взяв відповідальність за вибух на заході Кабулу.