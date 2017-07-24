Талібан взяв на себе відповідальність за атаку смертника в Кабулі

За повідомленням представника МВС Афганістану, в понеділок вранці в Кабулі загинуло щонайменше 24 людей. Ще 42 людини отримали поранення під час вибуху.

Як передає CNN з посиланням на прес-секретаря МВС Найіба Даніша (Najib Danish), вибух стався приблизно о 6:40 за місцевим часом (05:10 за Києвом), коли вибухнула Toyota Corolla у поліцейському окрузі міста.

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Мета даного вибуху досі не зрозуміла, однак, за даними, групи Terrormonitor, яка відслідковує терористичну діяльність по всьому світі, відповідальність за вибух взяв на себе рух Талібан.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 24 липня, у західному районі афганської столиці Кабулі на автомобілі підірвався смертник. Спочатку повідомлялося про 12 жертв та 10 поранених.

Вибух є останнім у довгій лінії атак в афганській столиці. Минулого місяця 7 людей загинули, коли смертники здійснили атаку на похоронах сина сенатора, убитого під час антиурядових акцій протесту. Таліби заперечували причетність до цього нападу, в результаті якого 119 людей було поранено.