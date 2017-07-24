Президент Польщі ветував "диктаторські" закони, які викликали масові протести поляків

Президент Польщі наклав вето на закони про Верховний суд та Державну раду судочинства. Анджей Дуда наголосив, що зміни у судовій системі Польщі потрібні, але він проти ідеї посилення влади генерального прокурора над Верховним судом. Він також закликав заспокоїти суспільні настрої, пише Польське радіо.

Дуда зазначив, що він провів численні консультації з юристами, політиками, передусім з Зофією Ромашевською, яка, як сказав, мала вирішальний вплив на його рішення.

Президент шкодує, що йому не представили законопроект про Верховний суд перед голосуванням у парламенті. Дуда наголосив, що у польській законодавчій традиції ніколи не було рішень, згідно з якими генеральний прокурор може втручатися у роботу Верховного суду.

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Анджей Дуда наголосив, що він прибічник реформи судоустрою, але «розумної реформи».

Президент Польщі сповістив також, що у рамках президентської законодавчої ініціативи, він підготує власні проекти законів про Верховний суд та Державну раду судочинства. За словами Анджея Дуди, законопроекти будуть готові упродовж двох місяців.

Нагадаємо, вночі 22 липня Сенат Польщі попри протести ухвалив підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд. Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

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Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроводжується масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно із законом, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.