Сейм Польщі попри протести прийняв суперечливий закон про судоустрій

Сейм Польщі у третьому остаточному читанні попри протести прийняв закон про Верховний суд. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням RMF24.

За прийняття закону проголосували 235 депутатів, проти - 192, ще 23 утрималися. Наступним етапом прийняття документа стане голосування в Сенаті, потім – підписання президентом.

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Повідомляється, що документ вже сьогодні розгляне комісія Сенату з прав людини, верховенства права і петицій, а вже завтра може бути голосування. Опозиція обіцяє, що спробує заблокувати закон у Сенаті.

Бурхливе обговорення законопроекту тривало в Сеймі кілька днів до глибокої ночі. Опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не підпише ухвалений закон у його теперішньому вигляді й має намір відправити його на доопрацювання.