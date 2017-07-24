Різанина бензопилою в Швейцарії: поліція встановила особу нападника

Поліція швейцарського міста Шаффхаузена заявила, що напад чоловіка з бензопилою не є терористичним актом. Правоохоронці вже встановили особу нападника, передає РБК.

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Раніше повідомлялося, що в результаті атаки чоловіка, озброєного бензопилою, постраждали кілька людей у місті Шаффхаузені на сході Швейцарії. Інцидент стався вранці в офісному будинку в центрі міста. В результаті нападу поранено п'ять осіб. Підозрюваний у нападі - лисий, неохайно одягнений чоловік - зник на автомобілі Volkswagen Caddy з номерами кантону Граунбюнден.

Як повідомляють ЗМІ, центр Шаффхаузена перекритий, в місто прибувають підрозділи поліції з сусідніх округів - Тургау, Вінтертура і Цюріха.