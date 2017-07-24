У Швейцарії злочинець із бензопилою напав на перехожих: п'ятеро постраждалих - ЗМІ
14:09, 24 липня 2017Світ
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Городян попросили покинути квартири і звільнити вулиці в цьому районі.
Перекриті вулиці Шаффхаузена / фото @s_j_kummer
Вранці в понеділок місцева поліція перекрила частину старого міста Шаффхаузен у Швейцарії через "особливу ситуацію" – злочинця з бензопилою, що гуляв по вулиці. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ і поліцію повідомляє The Local.
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Про чоловіка з пилкою розповів власник одного з магазинів у цій частині міста. Городян попросили покинути вулиці. За даними ВВС, вже постраждали п'ятеро осіб, двоє з них - серйозно.
Прес-секретар поліції Шаффхаузена підтвердила, що спецоперація в місті продовжується, але подробиць не уточнила. Правоохоронці підняли в повітря два вертольоти.
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