У КНДР готуються до нового запуску балістичної ракети - США

Північна Корея готується до нового випробування балістичної ракети. Про це повідомив офіцер оборони США, передає CNN.

Згідно із повідомленням, транспортні машини, які оснащують обладнання для запуску балістичних ракет, зафіксували в Кусуні (Північна Корея) ще в п’ятницю.

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За словами чиновника, якщо з’являється таке обладнання, то запуск ракет може відбутися за шість днів. При цьому, він відзначив, що це може бути 27 липня – північнокорейське свято, яке відзначає перемир’я.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея заявила, що провела перші випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Але ця заява суперечить попереднім оцінками Південної Кореї і США, які свідчать, що ракета мала середній діапазон дальності.

Раніше КНДР проводила запуски супутників, які, на думку експертів, були замаскованими випробуваннями ракет дальньої дії. Але пробний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, якщо він підтвердиться, стане важливим кроком вперед у розробці ракет з ядерними боєголовками, які можуть дістатись і до США.