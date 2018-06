КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети – ЗМІ

Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети в рамках випробувальних стрільб.

Про це повідомляє The Associated Press‏ з посиланням на заяви південнокорейських військових.

«Південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила балістичну ракету, що є частиною низки випробувальних стрільб останніми місяцями», – йдеться в повідомленні.

