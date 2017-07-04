КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети – ЗМІ

04:23, 04 липня 2017
Світ
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Північна Корея запустила балістичну ракету, що є частиною низки випробувальних стрільб.

Запуск ракети в КНДР, ілюстрація / REUTERS

Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети в рамках випробувальних стрільб.

Про це повідомляє The Associated Press‏ з посиланням на заяви південнокорейських військових.

«Південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила балістичну ракету, що є частиною низки випробувальних стрільб останніми місяцями», – йдеться в повідомленні.

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За даними Fox News, Північна Корея нещодавно провела перші випробування нового двигуна для міжконтинентальної балістичної ракети. Нова технологія може бути використана для створення ракети, здатної вивести супутник на навколоземну орбіту, а в перспективі - і для створення міжконтинентальної ракети, здатної досягти західного узбережжя США.

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Теги: #ракетні випробування КНДР#озброєння в Північній Кореї