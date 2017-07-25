Манафорт дав свідчення в сенаті США по справі щодо Росії

19:58, 25 липня 2017
Світ
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Його свідчення стосувалися виключно зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою у червні 2016 року.

Пол Манафорт / REUTERS

Колишній глава передвиборного штабу американського президента Дональда Трампа Пол Манафорт дав свідчення в комітеті з розвідки сенату США. Про це повідомляє Associated Press.

За словами джерел в сенаті, його свідчення стосувалися виключно зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою у червні 2016 року.

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Один з джерел додало, що Манафорт погодився на додаткові інтерв'ю з комітетом сенату.

«Пол Манафорт зустрівся цього ранку, згідно із попередньою угодою, із представниками двох партій в комітеті з розвідки сенату і повністю відповів на всі питання», — повідомив представник Манафорта агентству Reuters.

Раніше повідомлялося, що слідчі США вивчають угоди Манафорта.

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Теги: #Манафорт#російська справа#свідчення в Сенаті