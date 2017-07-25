Манафорт дав свідчення в сенаті США по справі щодо Росії
Його свідчення стосувалися виключно зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою у червні 2016 року.
Колишній глава передвиборного штабу американського президента Дональда Трампа Пол Манафорт дав свідчення в комітеті з розвідки сенату США. Про це повідомляє Associated Press.
За словами джерел в сенаті, його свідчення стосувалися виключно зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою у червні 2016 року.
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Один з джерел додало, що Манафорт погодився на додаткові інтерв'ю з комітетом сенату.
«Пол Манафорт зустрівся цього ранку, згідно із попередньою угодою, із представниками двох партій в комітеті з розвідки сенату і повністю відповів на всі питання», — повідомив представник Манафорта агентству Reuters.
Раніше повідомлялося, що слідчі США вивчають угоди Манафорта.