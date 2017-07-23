Слідчі хочуть залучити Манафорта до співпраці в "російській справі" у США - ЗМІ

Американські слідчі перевіряють закиди у відмиванні грошей стосовно екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Таким чином його сподіваються підштовхнути до співпраці зі слідством у справі щодо ймовірної змови між представниками штабу Трампа та керівництвом Росії. Про це повідомила інформагенція Reuters із посиланням на два обізнані зі слідством джерела в суботу, 22 липня, як пише DW.

Команда слідчих перевіряє майно Манафорта у Нью-Йорку, зокрема нерухомість, яку він придбав між 2006-м і 2013-м роками. Також перевіряють його зв'язки з українською політикою.

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Манафорт свого часу консультував "Партію регіонів" (ПР) та екс-президента України Віктора Януковича. За інформацією Національного антикорупційного бюро України, його прізвище 22 рази фігурує в так званій "чорній бухгалтерії" ПР за п'ять років. У рукописних бухгалтерських книгахзгадувались 12,7 мільйона доларів виплат для Манафорта за послуги, які він надавав у 2007-2012 роках.

Слідчі працюють під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера. Він очолює розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори у США. Раніше Мюллер керував ФБР.

Натомість прес-секретар Манафорта Джейсон Мелоні заявив Reuters, що його шеф не співпрацює зі слідством. "Ще раз: у дезінформації від анонімних джерел і викривальників немає правди", - цитує речника інформагенція.