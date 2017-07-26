У США росіянина висадили з літака після конфлікту щодо окупації Криму

У США громадянина РФ Андрія Єрьоміна, який сів на літак рейсу Сіетл-Атланта авіакомпанії «Delta airlines», висадили через конфлікт з пасажиром щодо окупації Росією Криму.

Про це повідомив сам росіянин на своїй сторінці в Facebook.

«Пасажир біля мене відмовився летіти зі мною, оскільки, за його словами, я окупант Криму, як і всі інші російські громадяни. «Delta airlines» підтримала його аргумент. В результаті мені довелося скористатись іншим рейсом набагато пізніше», – написав він.

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«Боже, благослови Америку. Пора їхати додому після 22 років життя тут», – додав Єрьомін.

Інцидент прокоментувало посольство Росії у США, заявивши, що вони вже розбираються.

"Розбираємося. Delta, чи будуть якісь коментарі?" – йдеться в повідомленні диппредставництва.

Російське видання «РИА Новости» з посиланням на авіакомпанію повідомило, що росіянин запізнився і прорвався через зачинені двері на виході на посадку і тим самим викликав спрацьовування сигналізації.

«У той час як рейс 1588 з Сіетла в Атланту, що вирушав 24 липня, готувався до зльоту, пасажир, який прибув із запізненням, прорвався через зачинені двері на виході на посадку і тим самим викликав спрацьовування сигналізації. Результатом порушення правил безпеки стало те, що клієнта допитали правоохоронні органи, а потім йому перенесли бронювання на більш пізній рейс в Атланту. Обидва рейси пройшли без пригод", - йдеться в заяві Delta.