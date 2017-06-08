Росія перекинула до Криму підрозділи морської піхоти

Росія перекинула з Каспію морську піхоту в окупований Крим для навчань. Про це повідомили російському "Інтерфаксу" у прес-службі Південного військового округу.

Морпіхи Каспійської флотилії приступили до активної фази тактичних занять на незнайомому для них полігоні Опук на чорноморському узбережжі в східній частині Кримського півострова. Особовий склад підрозділу морської піхоти відпрацьовує завдання устаткування вогневих позицій, зміни районів зосередження, організації їх системи охорони та оборони.

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В окрузі сказали, що з Криму підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії будуть перекинуті на загальновійськовий полігон в Дагестан.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в окупованому Росією Криму підняли в повітря за тривогою винищувачі Су-27 для перевірки бойової готовності.