Глава МЗС Великобританії розповів про готовність відправити війська в Азію
13:48, 27 липня 2017Світ
183 0
Це може відбутися одразу після Brexit.
Борис Джонсон / REUTERS
Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що королівство готове розмістити війська в Азії в умовах напруженості у регіоні після виходу країни зі складу Європейського Союзу (Brexit). Про це повідомляє Sky News.
Читайте такожГлава МЗС Британії закликав Росію і Китай вплинути на КНДР
Джонсон завершує дев'ятиденний тур по Японії, Новій Зеландії та Австралії, в рамках налагодження нових торговельних відносин після виходу Великобританії з ЄС.
«Люди хочуть участі країни, яка готова розгорнути свої військові сили в цьому районі, також, як і ми», — зазначив глава британського МЗС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter