Глава МЗС Великобританії розповів про готовність відправити війська в Азію

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що королівство готове розмістити війська в Азії в умовах напруженості у регіоні після виходу країни зі складу Європейського Союзу (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

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Джонсон завершує дев'ятиденний тур по Японії, Новій Зеландії та Австралії, в рамках налагодження нових торговельних відносин після виходу Великобританії з ЄС.

«Люди хочуть участі країни, яка готова розгорнути свої військові сили в цьому районі, також, як і ми», — зазначив глава британського МЗС.