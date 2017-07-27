Глава МЗС Великобританії розповів про готовність відправити війська в Азію

13:48, 27 липня 2017
Світ
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Це може відбутися одразу після Brexit.

Борис Джонсон / REUTERS

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що королівство готове розмістити війська в Азії в умовах напруженості у регіоні після виходу країни зі складу Європейського Союзу (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

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Джонсон завершує дев'ятиденний тур по Японії, Новій Зеландії та Австралії, в рамках налагодження нових торговельних відносин після виходу Великобританії з ЄС.

«Люди хочуть участі країни, яка готова розгорнути свої військові сили в цьому районі, також, як і ми», — зазначив глава британського МЗС.

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Теги: #Brexit#Борис Джонсон#війська в Азії