Глава МЗС Британії стверджує, що Brexit не спрямований проти мігрантів

Відмова Великобританії від членства в ЄС - так званий Brexit - не означає, що уряд країни проводитиме антиміграційну політику. Про це у вівторок, 25 липня, заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон під час візиту до Нової Зеландії, передає DW.

Британський урядовець запевнив, що його країна залишатиметься "відкритою для талановитих людей".

Джонсон також наголосив, що в будь-якому суспільстві необхідно "контролювати" процеси міграції та "керувати" ними. Він заперечив твердження про те, що британці, котрі проголосували за вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС, вороже налаштовані до мігрантів. На думку Джонсона, вона лише прагнули, щоб британський уряд мав контроль над процесом міграції. За словами міністра, у Лондоні, мером якого він раніше був, "40 відсотків населення народилися закордоном".

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Водночас Джонсон запевнив, що Великобританія прагне зберегти "прекрасні відносини" з "європейськими друзями" після того, як завершить процес виходу з ЄС, що найімовірніше очікується в березні 2019 року. Він також наголосив на бажанні Лондона посилити економічну співпрацю як з Євросоюзом, так і з іншими країнами світу. На тлі цього керівник британського МЗС зазначив, що Нова Зеландія стане "однією з перших" країн світу, з якими Сполучене Королівство підпише угоду про вільну торгівлю.