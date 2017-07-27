У Пакистані сільські старійшини розпорядилися зґвалтувати 16-річну дівчину

На початку липня до сільської ради в Раджапурі біля Мултана у пакистанській провінції Пенджаб звернувся чоловік, який заявив, що його 12-річна сестра була згвалтована кузеном. Рада, вислухавши скаргу, наказала заявнику зґвалтувати сестру обвинуваченого у відповідь - що він і зробив, передає Російська служба Бі-бі-сі.

16-річна дівчина була зґвалтована на очах старійшин і в присутності власних батьків. Матері двох дівчат пізніше подали скарги до місцевого поліцейського відділку. В обох випадках медичні огляди підтвердили факт зґвалтування. Після цього поліція заарештувала близько 20 жителів Раджапура.

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У поліції журналістам розповіли, що була зареєстрована скарга проти 25 осіб. При цьому підозрюваний, обвинувачений в зґвалтуванні 12-річної дівчинки, все ще на волі.

За деякими даними, рішення про зґвалтування в покарання за зґвалтування винесла не рада старійшин села (джирга), а представники двох родин, яких торкнувся інцидент.

Джирга часто вирішує суперечки в селах Пакистану. Але ці поради вважаються незаконними, адже часто розпоряджаються здійснювати зґвалтування або вбивства з помсти або "для збереження честі".

У 2002 році джирга наказала зґвалтувати 28-річну Мухтару Май, чий 12-річний брат був звинувачений у романі зі старшою жінкою. Май привела своїх ґвалтівників до суду - акт надзвичайної мужності в Пакистані, де жертви сексуального насильства, як і раніше, стають ізгоями.

Коли їхні вироки були скасовані Верховним судом Пакистану, їй запропонували бігти з країни. Проте вона вважала за краще залишитися в своєму селі і відкрила школу для дівчаток і притулок для жінок, що стали жертвами зґвалтувань. Май стала відомою правозахисницею, а її історія лягла в основу опери "Thumbprint", поставленої у Нью-Йорку в 2014 році.