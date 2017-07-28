У США пасажир круїзного лайнера убив свою дружину за глузування над ним

Чоловікові в американському штаті Аляска пред'явили звинувачення у вбивстві дружини на круїзному лайнері "Emerald Princess" ("Смарагдова принцеса"). Тіло 39-річної Крісті Манзанарес зі смертельними пораненнями на голові було виявлено 25 липня в кабіні лайнера, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Після цього судно з близько 3400 пасажирами перервало тижневий круїз, що почався в Сіетлі, і зробило вимушену зупинку у місті Джуно на Алясці. Там же чоловіка вбитої, Кеннета Манзанареса, взяли під варту.

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Згідно з судовими матеріалами, він був затриманий після того, як співробітники служби безпеки теплохода побачили кров на його руках та одязі. Пасажири також розповідають, що чули жіночі крики, що доносилися з каюти.

Свідок, що заходив в каюту подружжя, розповів, що бачив, як Манзанарес тягнув тіло своєї дружини до балкона. Коли він запитав Манзанареса, що сталося, той відповів: "Вона не перестаючи насміхалася наді мною".

Інший свідок каже, що бачив йшов по коридору чоловіка в закривавлених джинсах, який бурмотів: "Це погано, це погано". Під час обшуку, проведеного агентами ФБР, підозрюваний сказав: "Моє життя скінчилося", йдеться у судових документах.

Керівництво компанії Summit sotheby's International Realty, в якій працювала Крісті Манзанарес, охарактеризувало її як "віддану і люблячу матір, яка планувала свій робочий графік так, щоб якомога більше часу проводити з дітьми".