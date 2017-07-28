У МЗС Німеччини розповіли, в якому разі можливе послаблення нових санкцій США проти Росії
У відомстві також заявили, що хочуть "розв'язати конфлікт на сході України".
Німеччина не прийме екстериторіального використання нових санкцій США проти КНДР, Ірану та Росії, які впливають на європейські країни. Про це йдеться у заяві глави МЗС ФРН Зігмара Габріеля, опублікованій на сайті відомства.
«Наша позиція залишається в тому, що ми не приймемо жодного екстериторіального використання яких би то не було санкцій США проти європейських компаній. Президент Трамп знає це, а також Державний департамент і адміністрація США. Політика в області санкцій не є ні гідною кандидатурою, ні належним інструментом для заохочення національних експортних інтересів і внутрішнього енергетичного сектора», - сказав очільник МЗС Німеччини, додавши, «Те, що відбувається далі, тепер залежить від президента Трампа».
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У той же час Гарбіель заявив, що і надалі продовжуватиме спільні дії із США.
«Ми не повинні забувати, що ми робимо - ми хочемо розв'язати конфлікт на сході України. Між нами існує консенсус, що це вимагає політичного тиску на Москву», - заявив міністр, додавши, що «Якщо російське керівництво зробить крок, і ми, нарешті, будемо в змозі добитися прогресу в реалізації Мінських угод, також можливо, що ці санкції будуть поступово ослаблені».
Як повідомляв УНІАН раніше, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
За підсумками голосування, законопроект підтримали 98 сенаторів, 2 проголосував проти. Документ підтримали як республіканці, так і демократи.
Оскільки раніше документ був схвалений Палатою представників, тепер він буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава держави має остаточно затвердити закон, або застосувати до нього право вето.