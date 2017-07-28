У МЗС Німеччини розповіли, в якому разі можливе послаблення нових санкцій США проти Росії

Німеччина не прийме екстериторіального використання нових санкцій США проти КНДР, Ірану та Росії, які впливають на європейські країни. Про це йдеться у заяві глави МЗС ФРН Зігмара Габріеля, опублікованій на сайті відомства.

«Наша позиція залишається в тому, що ми не приймемо жодного екстериторіального використання яких би то не було санкцій США проти європейських компаній. Президент Трамп знає це, а також Державний департамент і адміністрація США. Політика в області санкцій не є ні гідною кандидатурою, ні належним інструментом для заохочення національних експортних інтересів і внутрішнього енергетичного сектора», - сказав очільник МЗС Німеччини, додавши, «Те, що відбувається далі, тепер залежить від президента Трампа».

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У той же час Гарбіель заявив, що і надалі продовжуватиме спільні дії із США.

«Ми не повинні забувати, що ми робимо - ми хочемо розв'язати конфлікт на сході України. Між нами існує консенсус, що це вимагає політичного тиску на Москву», - заявив міністр, додавши, що «Якщо російське керівництво зробить крок, і ми, нарешті, будемо в змозі добитися прогресу в реалізації Мінських угод, також можливо, що ці санкції будуть поступово ослаблені».

Як повідомляв УНІАН раніше, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

За підсумками голосування, законопроект підтримали 98 сенаторів, 2 проголосував проти. Документ підтримали як республіканці, так і демократи.

Оскільки раніше документ був схвалений Палатою представників, тепер він буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава держави має остаточно затвердити закон, або застосувати до нього право вето.