Сенат США проголосував за нові санкції проти Росії
Тепер проект закону буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу.
Більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР, передає Reuters.
За підсумками голосування, законопроект підтримали 98 сенаторів, 2 проголосував проти. Документ підтримали як республіканці, так і демократи.
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Оскільки раніше документ був схвалений Палатою представників, тепер він буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава держави має остаточно затвердити закон, або застосувати до нього право вето.
Також проект вводить додаткові обмеження на участь американських громадян і компаній у співпраці з російським енергетичним сектором, у тому числі у сфері будівництва Росією трубопроводів.