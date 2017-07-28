Сенат США проголосував за нові санкції проти Росії

Більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР, передає Reuters.

За підсумками голосування, законопроект підтримали 98 сенаторів, 2 проголосував проти. Документ підтримали як республіканці, так і демократи.

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Оскільки раніше документ був схвалений Палатою представників, тепер він буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава держави має остаточно затвердити закон, або застосувати до нього право вето.

Як повідомляв УНІАН раніше, Палата представників США 25 липня Як повідомляв УНІАН раніше, Палата представників США 25 липня проголосувала за нові санкції проти Росії , Ірану і КНДР, проект яких був узгоджений в липні. Законопроектом, зокрема, пропонується заборонити президенту США послаблювати санкції або істотно змінювати американську політику щодо Росії без схвалення Конгресу.

Також проект вводить додаткові обмеження на участь американських громадян і компаній у співпраці з російським енергетичним сектором, у тому числі у сфері будівництва Росією трубопроводів.