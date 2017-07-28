У Гамбурзі чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету, є загиблий

У Гамбурзі чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету, повідомляє місцева поліція. В результаті одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

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"Достовірної інформації про мотив і кількість постраждалих поки немає. Ми будемо інформувати", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала передбачуваного злочинця. Зараз велика частина прилеглої вулиці оточена. На місці знаходяться поліцейські зі зброєю, в небі кружляє вертоліт.

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії 15-річна дівчина напала з ножем на відвідувачів торгового центру. Одна людина загинула, ще одна постраждала.