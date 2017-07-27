У Норвегії 15-річна дівчина напала з ножем на відвідувачів торгового центру, є загиблий і постраждалі

Слідчі норвезького Крістіансанна затримали 15-річну дівчину, яка напала з ножем на співробітницю і відвідувачку торгового центру. Одна жінка була вбита, а інша поранена, пишуть "РИА Новости".

Напад стався ввечері в середу. Повідомляється, що 17-річна Марія Скуланд померла в лікарні від отриманих поранень, стан другої потерпілої 23 – річної жінки оцінюється як критичний, вона переведена в клініку в Осло.

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Дівчину затримали через кілька хвилин після нападу. "Поліція отримала чіткий опис від свідків, що призвело до швидкого затримання. Воно не було драматичним", - повідомила представник поліції Сесилие Педерсен Хіллі.

За даними правоохоронних органів, нападниця дівчина втекла із спеціалізованого установи для неповнолітніх. Їй висунуто звинувачення у вбивстві й замаху на вбивство. За словами адвоката затриманого, дівчина поки не може давати показання через емоційний стан, зараз нею займаються медики. У четвер суд повинен прийняти рішення про необхідність попереднього ув'язнення для підлітка.

Як повідомляв УНІАН, у Швейцарії злочинець з бензопилою напав на перехожих, постраждало п'ятеро осіб. Дві людини отримали серйозні поранення.