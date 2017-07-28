Балістична ракета КНДР впала у виключній економічній зоні Японії

КНДР здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії. Про це заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар японського кабінету міністрів Есихидэ Суга, передає ТАСС.

"Північна Корея провела сьогодні запуск балістичної ракети. Вона летіла 45 хвилин і впала в Японське море, імовірно, в межах японської виключної економічної зони. На даний момент ми не зафіксували жодного збитку повітряним і морським судам", - сказав він.

Читайте такожАрабська коаліція збила ракету, яка летіла на Мекку Міністерство оборони США зафіксувало запуск, повідомив кореспонденту ТАСС офіційний представник відомства капітан першого рангу Джефф Девіс. "Я можу підтвердити, що ми зафіксували запуск балістичної ракети з території Північної Кореї. Ми проводимо оцінку і скоро будемо мати більше інформації", - сказав він.

25 липня компанія CNN з посиланням на дані, надані їй неназваним представником Пентагону, повідомила, що КНДР готується здійснити черговий запуск ракети, це може відбутися протягом тижня.

Це випробування - вже чотирнадцяте, проведене Північною Кореєю в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Сенат США проголосував за нові санкції відносно Північної Кореї, Ірану та Росії. Японія після цього заявила про те, що також вводить додаткові санкції проти КНДР.