Україна і ще чотири країни продовжили санкції проти РФ за анексію Криму

Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія і Грузія продовжили санкції проти Російської Федерації за анексію Криму. Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федерики Могерини, опублікованому на сайті Європейської Ради.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, країна - член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка входить в Європейську економічну зону, а також Україна і Грузія приєдналися до рішення Ради. ЄС бере до уваги ці зобов'язання і вітає їх", - йдеться у ньому.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня Європейський Союз затвердив рішення продовжити санкції для незаконно анексованого Росією Криму та Севастополя ще на один рік.

Як відомо, санкції були запроваджені ЄС 14 червня 2014 року на імпорт продукції, виробленій в Криму чи Севастополі, на інвестиції до Криму чи Севастополя, туристичні послуги, зокрема, круїзні кораблі не можуть заходити в порти Криму, за виключенням надзвичайної ситуації, на експорт окремих товарів та технологій для кримських компаній чи для використання в Криму у сфері транспорту, телекомунікації та енергетичного сектору.