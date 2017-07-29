США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет у відповідь на запуск КНДР

США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет у відповідь на північнокорейське ракетне випробування. Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство Yonhap.

"Під час навчань були використані ракети «Хьонму-2» збройних сил Південної Кореї і балістичні ракети класу «земля-земля» ATACMS 8-ої армії США", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів США.

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США і Південна Корея випустили по дві ракети відповідно. Двосторонні навчання пройшли на узбережжі Японського моря о 05.45 за місцевим часом (23:45 за київським).

Під час навчань країни перевірили "ймовірність нанесення удару по керівництву противника в разі надзвичайних обставин".

Як повідомляв УНІАН, КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії.