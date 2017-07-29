Трамп підпише закон про санкції проти Росії - Reuters

Президент США Дональд Трамп підпише закон щодо санкцій проти Росію. Про це пише Reuters із посиланням на джерела у Білому домі.

«Пізно в п'ятницю Білий дім опублікував заяву про те, що Трамп підпише законопроект після розгляду остаточної версії. У заяві не говориться про заходи у Росії», - пише видання.

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Також зазначаєть, що підписуючи правки до закону, Трамп не може послабити санкції проти Росії, якщо він не буде домагатися схвалення Конгресу

Як повідомляв УНІАН раніше, у президента Дональда Трампа є 10 робочих днів на те, щоб вирішити, чи він підпише законопроект про нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, або накладе на нього вето.

Раніше, 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Оскільки раніше законопроект про санкції був схвалений Палатою представників, тепер він буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава держави має остаточно затвердити закон, або застосувати до нього право вето.