Трамп має 10 робочих днів для прийняття рішення щодо нових санкцій проти РФ

У президента Дональда Трампа є 10 робочих днів на те, щоб вирішити, чи він підпише законопроект про нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, або накладе на нього вето.

Як передає DW.com, якщо за цей час глава Білого дому не прийме жодного рішення, тоді новий закон автоматично вступить у дію.

У четвер в інтерв'ю CNN директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі заявив, що Дональд Трамп може підписати санкції "саме такими, які вони є, або може накласти на них вето і провести переговори з метою ще більше посилити обмеження проти Росії".

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Скарамуччі зауважив також, що американський лідер віддає перевагу "контрзаходам", в тому числі і щодо Росії, і такі кроки президента, вважає директор з комунікацій, подобаються американцям.

Як повідомляв УНІАН, 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР.

Оскільки раніше законопроект про санкції був схвалений Палатою представників, тепер він буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава держави має остаточно затвердити закон, або застосувати до нього право вето.