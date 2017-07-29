У Талліні почали курсувати безпілотні автобуси

У рамках пілотного проекту для перевезення пасажирів у Талліні в суботу почали курсувати безпілотні автобуси, повідомляє Європейська правда.

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Автобуси будуть безкоштовно возити пасажирів шість днів на тиждень на маршруті "Котел культури - бульвар Мері".

Одночасно на маршруті курсують два автобуси. Один вміщає вісім пасажирів. Вхід забезпечений і для пасажирів на інвалідних візках. У кожному автобусі працює провідник, який знайомить пасажирів з новою технологією.

Безпілотні автобуси з'явилися в рамках програми головування країни в раді ЄС. Одним із фокусів головування є розвиток технологій і їх вплив на суспільства.

Пілотний проект буде тривати до кінця серпня, його вартість - близько 100 тисяч євро.