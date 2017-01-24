У Парижі запустили перші безпілотні автобуси (відео)

У Парижі запустили перші безпілотні міні-автобуси з електричними двигунами, передає Російська служба BBC.

Містом наразі курсують тільки два автобуси по короткому маршруту між Ліонським вокзалом і вокзалом Аустерлітц в 13-му окрузі Парижа. Рухаються вони виключно по виділеній лінії, по якій не ходить інший транспорт. Кожен автобус вміщує до 12 осіб.

Крім того, автобуси оснащені лазерними далекомірами і чисельними камерами, встановленими по всьому периметру, щоб запобігти зіткнення з людьми і машинами.

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У перспективі міська влада сподівається замінити подібними автобусами приміські поїзди, які з’єднують невеликі міста під Парижем з мегаполісом.

Наразі проект вважається експериментальним, але в разі його успіху міська влада готові і надалі розвивати такий транспорт.

Підсумки експерименту підведуть через три місяці.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Нідерландах автопілот електрокара "Tesla" врятував водія від ДТП.

Інцидент, що стався на шосе в Нідерландах, потрапив на запис відеореєстратора. На приголомшливих кадрах можна побачити карколомне зіткнення двох машин.

Автор відео їхав слідом, і запевняє, що автопілот устиг зреагувати на ситуацію швидше за нього. Комп'ютер почав зупиняти машину до того, як за це взялася людина.