Ракетні випробування КНДР: Трамп "дуже розчарований" у Китаї

Американський президент Дональд Трамп розкритикував керівництво Китаю за те, що воно не вирішує проблеми, які виникли через ракетні випробування в Північній Кореї.

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"Я дуже розчарований у Китаї. Наші дурні колишні лідери дозволили їм заробити на торгівлі сотні мільярдів доларів за рік, але вони для нас нічого не роблять із Північною Кореєю, тільки говорять. Ми не дозволимо, щоб це продовжувалось. Китай міг легко вирішити цю проблему", - заявив Трамп у Twitter.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

Як повідомляв УНІАН, КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії. У відповідь на північнокорейське ракетне випробування США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет.