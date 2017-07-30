Ракетні випробування КНДР: Трамп "дуже розчарований" у Китаї

05:15, 30 липня 2017
Світ
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За словами президента США, Китай нічого не робить, щоб вирішити північнокорейську проблему, а "тільки говорить".

Дональд Трамп / REUTERS

Американський президент Дональд Трамп розкритикував керівництво Китаю за те, що воно не вирішує проблеми, які виникли через ракетні випробування в Північній Кореї.

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"Я дуже розчарований у Китаї. Наші дурні колишні лідери дозволили їм заробити на торгівлі сотні мільярдів доларів за рік, але вони для нас нічого не роблять із Північною Кореєю, тільки говорять. Ми не дозволимо, щоб це продовжувалось. Китай міг легко вирішити цю проблему", - заявив Трамп у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії. У відповідь на північнокорейське ракетне випробування США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет.

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Теги: #ракетні випробування КНДР#Трамп проти КНДР