На турецькому курорті Бодрум сталася стрілянина: один чоловік загинув, четверо поранені
16:30, 30 липня 2017Світ
2572 0
Чоловік стріляв між двома пляжними клубами, де в той час перебувало 400 осіб.
У Туреччині сталася стрілянина на курорті / Hurriyet Daily News
У Туреччині невідомий відкрив стрілянину на курорті Будрум. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Повідомляється, що чоловік стріляв між двома пляжними клубами, де в той час перебувало 400 осіб. Співробітник одного з клубів розповів, що він не знає про мотиви стрілка, а також виключив версію конкуренції з сусіднім курортом.
Читайте такожВ Іспанії в результаті вибуху газу в житловому будинку загинула одна людина, вісім поранені (відео)
Нагадаємо, в Гамбурзі чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. В результаті події загинула людина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter