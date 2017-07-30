На турецькому курорті Бодрум сталася стрілянина: один чоловік загинув, четверо поранені

16:30, 30 липня 2017
Світ
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Чоловік стріляв між двома пляжними клубами, де в той час перебувало 400 осіб.

У Туреччині сталася стрілянина на курорті / Hurriyet Daily News

У Туреччині невідомий відкрив стрілянину на курорті Будрум. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що чоловік стріляв між двома пляжними клубами, де в той час перебувало 400 осіб. Співробітник одного з клубів розповів, що він не знає про мотиви стрілка, а також виключив версію конкуренції з сусіднім курортом.

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Нагадаємо, в Гамбурзі чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. В результаті події загинула людина.

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Теги: #стрілянина в Туреччині#стрілянина на курорті