У Лос-Анджелесі зросла кількість постраждалих унаслідок наїзду на натовп (відео)
08:07, 31 липня 2017Світ
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Раніше повідомлялося, що вантажівка протаранила натовп в центрі Лос-Анджелеса.
За повідомленням поліції, всі постраждалі доставлені в медустанови / фото Christina House, Los Angeles Times
У Лос-Анджелесі мікроавтобус врізався в натовп людей, кількість постраждалих зросла до 8. Про це повідомляє Los Angeles Times.
Водій фургона, за словами поліції, спричинив зіткнення, коли він промчав на червоне світло і був заарештований після того, як імовірно спробував втекти.
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Раніше було відомо про 6 постраждалих. Представник міського управління поліції Розаріо Еррера повідомила телеканалу, що, за попередніми даними, наїзд був випадковим і мова йде про звичайне ДТП.
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