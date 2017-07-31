У Лос-Анджелесі зросла кількість постраждалих унаслідок наїзду на натовп (відео)

У Лос-Анджелесі мікроавтобус врізався в натовп людей, кількість постраждалих зросла до 8. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Водій фургона, за словами поліції, спричинив зіткнення, коли він промчав на червоне світло і був заарештований після того, як імовірно спробував втекти.

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Раніше було відомо про 6 постраждалих. Представник міського управління поліції Розаріо Еррера повідомила телеканалу, що, за попередніми даними, наїзд був випадковим і мова йде про звичайне ДТП.