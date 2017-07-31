У Лос-Анджелесі фургон врізався в пішоходів
03:34, 31 липня 2017Світ
405 0
У результаті інциденту постраждали щонайменше шість людей, вони госпіталізовані.
Фургон врізався у пішоходів / фото NBCLA
Автофургон врізався у неділю в натовп людей в одному з районів Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Про це повідомив телеканал Fox News.
За його даними, машина виїхала в районі Мід-Уілшир на тротуар, по якому прогулювалися пішоходи.
Читайте такожУ Гельсінкі п'яний чоловік в'їхав у натовп на автомобілі (фото)
В результаті інциденту постраждали щонайменше шість людей. Вони госпіталізовані, четверо перебувають у критичному стані.
Представник міського управління поліції Розаріо Еррера повідомила телеканалу, що, за попередніми даними, наїзд був випадковим і мова йде про звичайне ДТП.
Водій не намагався втекти з місця пригоди, його допитує поліція.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter