У Лос-Анджелесі фургон врізався в пішоходів

03:34, 31 липня 2017
Світ
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У результаті інциденту постраждали щонайменше шість людей, вони госпіталізовані.

Фургон в'їхав у пішоходів / фото NBCLA

Автофургон врізався у неділю в натовп людей в одному з районів Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Про це повідомив телеканал Fox News.

За його даними, машина виїхала в районі Мід-Уілшир на тротуар, по якому прогулювалися пішоходи.

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В результаті інциденту постраждали щонайменше шість людей. Вони госпіталізовані, четверо перебувають у критичному стані.

Представник міського управління поліції Розаріо Еррера повідомила телеканалу, що, за попередніми даними, наїзд був випадковим і мова йде про звичайне ДТП.

Водій не намагався втекти з місця пригоди, його допитує поліція.

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Теги: #ДТП в Лос-Анджелесі#фургон в'їхав у натовп