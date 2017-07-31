У Лос-Анджелесі фургон врізався в пішоходів

Автофургон врізався у неділю в натовп людей в одному з районів Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Про це повідомив телеканал Fox News.

За його даними, машина виїхала в районі Мід-Уілшир на тротуар, по якому прогулювалися пішоходи.

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В результаті інциденту постраждали щонайменше шість людей. Вони госпіталізовані, четверо перебувають у критичному стані.

Представник міського управління поліції Розаріо Еррера повідомила телеканалу, що, за попередніми даними, наїзд був випадковим і мова йде про звичайне ДТП.

Водій не намагався втекти з місця пригоди, його допитує поліція.