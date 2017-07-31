Канадський пенсіонер вдруге за 9 років зірвав джекпот у лотерею (відео)

Канадський пенсіонер вдруге за дев'ять років зірвав джекпот популярної в країні лотереї. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

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69-річний Жюль Паран, який мешкає у Квебеку, вгадав виграшні номери канадського онлайн-лото. За словами власників казино, які вже вдруге вручили Парану чек, його шанси на перемогу становили один до 23 мільйонів.

У сюжеті зазначається, що свій перший мільйон ще 2008-го року щасливчик вклав у нерухомість. І за другий, розповів чоловік, так само планує придбати будинок. Цього разу він виграв 1 млн 222 тис. канадських доларів. А лотерейну ставку зробив на 3,2 долара.