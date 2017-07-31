Канадський пенсіонер вдруге за 9 років зірвав джекпот у лотерею (відео)
11:50, 31 липня 2017Світ
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За словами власників казино, які вже вдруге вручили щасливчику чек, його шанси на перемогу становили один до 23 мільйонів.
Канадський пенсіонер зірвав другий джек-пот у житті / фото baytoday.ca
Канадський пенсіонер вдруге за дев'ять років зірвав джекпот популярної в країні лотереї. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
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69-річний Жюль Паран, який мешкає у Квебеку, вгадав виграшні номери канадського онлайн-лото. За словами власників казино, які вже вдруге вручили Парану чек, його шанси на перемогу становили один до 23 мільйонів.
У сюжеті зазначається, що свій перший мільйон ще 2008-го року щасливчик вклав у нерухомість. І за другий, розповів чоловік, так само планує придбати будинок. Цього разу він виграв 1 млн 222 тис. канадських доларів. А лотерейну ставку зробив на 3,2 долара.
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